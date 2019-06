India lapsevägistajad lähevad eluks ajaks vangi 

Jõhkardite väikese ohvri surnukeha leidsid kohalikud möödunud aasta jaanuaris Kathua linna lähedalt metsatukast. Kaheksa-aastane tüdruk kuulus gujjar'ite, nomaadlike eluviisidega ehk rändrahva hõimu. Kolm täiskasvanud meest piinasid, vägistasid ning lõpuks tapsid ta ühes kohalikus templis. Et laps ei põgeneks ega võitleks, hoidsid mõrvarid teda uinutitega enda kontrolli all.

Ning mitte kõik kohalikud ei tõtanud lapsevägistajaid hukka mõistma. Mõned hindud avaldasid meeste vahistamise järel tänavatel nende toetuseks meelt (rändavad gujjar'id pole hindud, vaid moslemid). Meeleavaldajatega liitusid ka kaks hindu rahvusliku partei ministrit, kuid India ühiskonna üldsus oli juhtunust siiski šokeeritud. Mõnedel andmetel on India lastevastase seksuaalvägivalla poolest maailmas esikohal, kuid teema on tabu ja sellest räägitakse harva. Tapetud ja vägistatud gujjar'itüdruku juhtum on aga üks viimase aja kuritegudest, mis teema avalikkuse ette tõi. Selle aasta maikuus tulid inimesed tänavatele, et nõuda maksimumkaristust – surma – ühe kolmeaastase tüdrukukese vägistajale.