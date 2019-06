Mart Helme: ERRi uue maja asemel saab tõsta politseinike ja päästjate palku 

"Praeguseni on kultuuriministeerium rahvusringhäälingu teemadega tegelenud ja kui kellelgi on täpsemaid analüüse, siis ma saangi võib-olla just neid kommenteerida. Kõigepealt ootan siis ära siseministeeriumi vastava analüüsi, miks just rahvusringhäälingu need ja need osad peaks eraldama ja siis saab rääkida. Ootan siseministeeriumi analüüsi, kes on kultuuriministeeriumilt selle üle võtnud," kommenteeris Lukas.