Põdura dokumendivabrikandi tervisemured jõuavad riigikohtusse  

Õigemini reageerib naine kohtukutsetele viisaka äraütlemisega, sest nii kui jõuab kätte järjekordne kohtupäev, on tädi Ljuba tervis sedavõrd korrast ära, et kohtukäik ei tule kohe kõne allagi. Esmaspäeva hommikul poole üheksa paiku sai Harju maakohus süüdistatavalt kaks e-kirja, milles naine andis viisakalt teada, et teda külastas äsja kiirabi, mõõtis vererõhuks 250/160 ega soovitanud patsiendil sellise kõrge näiduga kohtusse minna. Juhtus nagu tavaliselt: põdur naine tahab oma sõnul väga kohtuistungil osaleda, aga meedikud ütlevad, et ära mine. Nii paluski tädi Ljuba end taas vabandada ja lükata istung edasi.