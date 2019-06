KARM HOIATUS: ristluslaevad on ülimalt keskkonnaohtlikud 

Carnival Corporationi allettevõtted on teiste seas Carnival Cruise Lines, Princess Cruises, Costa Cruises, Cunard, Aida jt. Nende ristluslaevadega reisib aastas 11 miljonit inimest. Helsingin Sanomate andmeil on selle firma väiksem konkurent Royal Caribbean Cruises suutnud Euroopa õhku reostada neli korda rohkem kui kõik mandril registreeritud enam kui 260 miljonit sõiduautot. Ristluslaevad seisavad enamasti kesklinnasadamates ja nende tekitatud saastet lisab see, et seisuajal töötavad nende diislit tarvitavad abimootorid, kui rannalt pole elektrit võtta.