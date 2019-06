Vene ajakirjanik: politsei sokutas mu kotti narkootikume! 

36aastane Golunov kinnitab, et narkootikumi sokutasid tema kotti kaks politseinikku, kes ta neljapäeval kella 14.30 ajal Moskvas Tsvetnoi bulvaril kinni pidasid ja käeraudadesse surusid. Tunnistaja sõnul lebas narkootikumipakk ajakirjaniku seljakotis kõige peal, mitte teiste asjade all, nagu loogiline oleks. See andis hoogu kahtlustustele, et politsei ei mängi ausat mängu. Skandaali põhjustas ka see, et vahistamisest tehtud pressiteade varustati üheksa fotoga muu hulgas ka väidetavast narkolaborist, kus Golunov tegutsevat. Üsna kiiresti selgus, et vaid üks foto on tõepoolest tehtud ajakirjaniku üürikorteris ja sellel pole mingit laborit.