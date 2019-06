PÄEVAHOROSKOOP: reede, 14. juuni 

Palju õnne, Kaksikud! Sul on mõistus kaine ja süda õige koha peal. Kohusetunne on tugev, täidad enda õlule võetud ülesandeid hoolikalt. Lihtne on enda kõrvale leida inimesi, kellega koostöö sobib. Sa ei lähtu niivõrd tunnetest, pigem analüüsid kõike selge peaga. Pole aga välistatud, et taas lööb lõkkele armastus endise kallima vastu.