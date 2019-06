PÄEVAHOROSKOOP: kolmapäev, 12. juuni 

Palju õnne, Kaksikud! Algaval aastaringil on sul rohkesti energiat ning tegutsemisjulgust. Oled iseenda peremees ja saad tegeleda asjadega, mis sulle rõõmu pakuvad. Kui äri on ühtaegu hobi, tegeled sellega pühendunult ning asjad edenevad tõhusalt ja kasumlikult. On väga hea aeg vastassoole mulje avaldamiseks ja suhete algatamiseks.