PÄEVAHOROSKOOP: teisipäev, 11. juuni 

Energiatase on kõrge, tegutsed rõõmuga, olles samas tahtejõuline ja järjekindel. Tasub taas käsile võtta kunagi liiva jooksnud projektid ja need edukalt lõpule viia.

Nii mõnigi plaan võib plaaniks jäädagi. Tunned end väsinuna, tujud vahelduvad kiiresti. Ka need kohustused, mis väga rasked polegi, näivad ikka koormavad.

Hommikupoole pole mõtet loota asjade kiiret arengut. Pigem võtab kõik planeeritust rohkem aega. Edu saavutamiseks pead väga-väga järjekindel olema.

Sul tuleb suhelda erinevate inimestega, selge see, et sa pole kaugeltki kõigiga ühel lainel. Võta rahulikult, mõtle enne, kui midagi räägid. Iga inimeseni jõudmiseks on erinev tee.