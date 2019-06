Jaan Tooming | Ootuse väraval 

Oli kord aeg, mil polnud riigipiire, polnud riike ega piiridega piiratud rahvaid. Polnud sõdu ressursside pärast, sest ei teatud siis, et kord hakkavad valitsema maa sees pesitsev gaas ja nafta ja kivisüsi. See oli siis, kui liiguti tasapisi mööda maad ja jõgesid ja kui ruumi oli piisavalt kõigile ja ka metsas loomi ja linde küllaga ning kalu järvedes, jõgedes ja meres. See oli tuhanded aastad tagasi. Ja eesti hõim seikles juba siis maailmas ringi, kuni jõudis praegusele elukohale. Ei me teadnud, et kunagi hiljem hakkavad meid piirama ja survama indo-euroopa rahvad eesotsas sakslastega ja venelastega. Me olime tõeliselt vabad ja sõltumatud.

Aga praegune maailm, inimkond, ei ole enam vaba, me kõik sõltume maavaradest, sest kui ressursid lõppevad, siis lõpeb ka kaasaegne tsivilisatsioon. Inimeste hullumeelne arvukus maailmas on hävitamas keskkonda, kus me elame ja ei ole näha, et tuleks suur muutus. Osa inimkonnast priiskab, osa nälgib ja osa vireleb harimatuses ja puuduses. Inimkonna hädad karjuvad meile näkku, aga me ei hooli, sest oma pe..ealune on ju kõikse tähtsam ja kui mina veel olen mäel, siis on ju kõik korras. Kuid korras ei ole midagi, seda mõistavad need mõned tuhanded, kes hoiatavad meid katastroofi eest.

Hoiatajaid tuleb aina juurde, kuid keegi ilmselt ei tea või ei julge teadmiseks võtta, mida peaks tegema, et olukord muutuks . Ja paljud on kaotanud pea, paljud on muutunud lootusetuks, kui enamus ikka veel pidutseb maailma si.ahunniku otsas. Prügimäed kasvavad, plast üha koguneb maailma meredesse ja ookeani, kalavarud vähenevad, jõed on mürki täis, sest põllumajandus üha enam peab kasutame kemikaale-mürke, et saada nii suurt saaki, et seda kohutavat maailma inimmassi ära toita. Suurim häda praegu on ilmselt mageda vee puudus paljudes kohtades juba ning kui mage vesi lõpuks kaob suuremas osas, siis hakkavad karjuma kõik need janusse jäänud olendid ja maailm pööratakse pahupidi.