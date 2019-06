Juhtkiri | Sotsid teelahkmel – kuhu minna? 

Samas on sotsidel vaja selgusele jõuda oma valijate suhtes, sest ennast töörahva erakonnaks pidavate sotside selja taha pole töötajate massid millegipärast kogunenud. See on selge, kui vaadata valimistulemusi. Pigem on erakonda traditsiooniliselt toetanud haritlased. Sellega on ka seletatavad viimaste valimiste kasinad häälesaagid. Kui tahta aga vasakintelligentsi nišierakonnast sada massiparteiks, tuleb suuta kõnetada ka töörahvast. Ülesanne on raske, kui väga paljudele seostuvad sotsid hoopis millegi negatiivsega – Eiki Nestor oli ebapopulaarse teise pensionisamba peaarhitekt ning teiseks muidugi Läti napsiralli käivitanud alkoholiaktsiisi jõuline tõstmine. Kui praegune võimuliit laseb nii aktsiisid alla kui lubab sambasse kogunenud raha välja võtta, on sotside pikaajalised jõupingutused osutunud mõttetuks.