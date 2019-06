Elu Poolvend: Eltoni eluloofilm laimab meie isa! Triin Tael , täna, 00:01 Jaga: M

PAPS JA POJAD: Elton John koos oma isa Stanley ja poolvendadega 1973. aastal. Geoff on kolmest pisipoisist keskmine. VIDA PRESS

„Millal sa mind ometi kallistad?“ anub väike Reg Dwight oma isa. Kuid too ühmab kalgilt: ärgu poeg olgu mömm! Elton Johni eluloofilm „Rocketman“ annab mõista, et laulja alkoholismi ja narkomaania, buliimia ning seksi- ja ostuhulluse põhjuseid tuleb otsida varajasest lapsepõlvest koletisliku isa hirmuvalitsuse all. Kuid Eltoni poolvend lajatab: film laimab nende ühist isa!