Tagasi puldis: Mart Helme valiti taas erakonna esimeheks 

"Pikaajalisele politilisele kogemusele vaatamata polnud mul aimugi, kui stagneerunud ja inertne on Eesti. Võin pisut enam kui kuu aega ministriks olemise järel tõdeda, et tegelikult ei taha Eestis keegi muudatusi," avaldas Helme oma arvamust valitsuses kogetu kohta.

"Ei taha meie koalitsioonipartnerid, ei taha opositsioon – viimased tahavad üksnes tagasi võimule - ega taha ka ametnikud. Kõik saavad küll aru, et mingit edulugu Eesti endast enam ei kujuta, aga muutuste tegemine tähendab ju senise süsteemi demonteerimist ja uue üles ehitamist. Tähendab riigireformi. Tähendab eelarve reformi. Tähendab sotsiaalhoolekande reformi. Tähendab tervishoiusüsteemi reformi. Tähendab paljude struktuuride – teiste hulgas näiteks politsei, piirivalve, kohtute, prokuratuuri, riigiettevõtete, kaitseväe, diplomaatilise teenistuse jne., jne. - reforme."

Oma kõne ja pöördumise erakonna liikmete poole võttis Helme kokku järgnevate sõnadega: "Ka mina ütlen teile: ärge kartke – nad võivad meid laimata, aga nad ei saa meie vastu. Me kõnnime vastutuult, aga me kõnnime ülesmäge. Tulevik on meie, mitte meie vaenlaste päralt."