GALERII | Erkki Keldo: Reformierakond on valmis moodustama parema valitsuse

“Selle nimel peame me töötama iga päev. Aga just oma valijatele antud lubadused on need, millest erinevalt tänasest valitsusest meie kergekäeliselt ei loobu,“ ütles Keldo.

“Usun, et Eestis on tuhandeid inimesi, kes tahavad, et kõikide inimeste vabadused, väärtused ja põhiõigused oleksid kaitstud ning oleksid valmis meid toetama, et Reformierakond selle eest seisaks. Seepärast soovin, et tulevikus pakuksime kõikidele nendele inimestele erinevaid võimalusi erakonda abistada ja toetada,” lõpetas Keldo.