Sotside uus esimees Indrek Saar: „Me peame vaatama, et ühiskond ei läheks katki" Asso Ladva , täna, 14:41

„Esimese asjana peame me sõnastama tegevused, mida me opositsioonis olles teha saame, et meie ühiskond veelgi rohkem katki ei läheks. Sotsiaaldemokraatide roll on praeguses olukorras leida ühiskonnas tasakaal,“ ütleb vastselt sotsiaaldemokraatliku erakonna esimeheks valitud Indrek Saar.