Deivil Tserp | Klavan – mõista või hukka mõista? 

Klavanit pole reeturiks nimetatud. Lõviosa ajakirjanikest ja jalgpallihuvilistest saavad aru, et loobumine on otseselt seotud vigastusega, mis paiskas ta ka Itaalia meistriliigas santide ordu liikmeks.

Öeldakse, et statistika peegeldab absoluutset tõde. Klavan on Eesti koondist esindanud 125 korda, sestap ei saa süstemaatilisest kõrvale viilimisest või seanahavedamisest juttugi olla.

Tegelikult eksisteerib üks kirjutamata reegel, mida kiputakse eirama. Alla 30aastaste sportlaste puhul on koondisest eemale jäämisele vaid üks õigustus – surm! Ent veteraniikka jõudmine annab mõne eelise. Karjääri lõpusirgel liikuv sportlane tohib juba ise otsustada, kas koondisse tulek on samasugune kohustus nagu kodumaa kaitsmine vaenlase rünnaku korral.

33aastasel Klavanil pole klubijalgpallis suure tõenäosusega enam pikka pidu. Ta peab vaatama laia pilti ning iga otsuse langetamisel lähtuma vanasõnast üheksa korda mõõda ja üks kord lõika. Ta märkis hiljutises intervjuus ERRile siiralt, et lõppenud hooajal tuli väga palju valuvaigisteid alla kugistada.

Kuulen siinkohal kiibitsejate ärritunud hõikeid: Klavan on teeninud nii palju, et võib muretult oma päevade lõpuni elada! Minul puudub tema pangakonto seisust täpne ülevaade. Samas tean maailma spordiässade juhtumite põhjal, et tagasilöökide korral pole ükski kogutud rahasumma piisavalt suur.