GALERII | Mart Helme heidab ette: ametisse saavad ikkagi ainult õiged ja süsteemile lojaalsed

"Head erakonnakaaslased,



2014. aastal, kui meie erakond alles võitles oma koha eest Eesti

poliitika kõrgliigas, võttis minuga ühendust üks filmimees, kes mõlgutas

mõtteid Eesti Konservatiivsest Rahvaerakonnast film teha. Kui ma küsisin

temalt, mis film see niisugune oleks ja miks just meie erakonnast, siis

vastas ta, et see oleks eelkõige kroonika, mitte niivõrd dokfilm. Aga

miks EKRE – sest ta tahab jäädvustada meie erakonna tõusu ja võidukäiku.

Filmi tegemine jäi siiski ära. Meist kummalgi osapoolel ei olnud selle

aastaid kestvaks valmistamiseks piisavalt ei vaba aega ega vaba raha.



Aga elu ei jäänud seisma ja täna, Anno Domini 2019, võime tõdeda: meie

erakond on tõepoolest teinud läbi muljetavaldava arengu ja sammunud

järjekindlalt ülesmäge. Ning see lugu oleks kindlasti väärinud

jäädvustamist ka filmilindile – kui tänapäeva digiajastul niisugust

vanamoodsat sõna üldse kasutada tohib.



Kust me siis alustasime ja kus me nüüd oleme? Alustasime 2012. aastal

Põltsamaal peetud Eestimaa Rahvaliidu - millest desertöörid olid üle

jooksnud meile praegu ideoloogiliselt kõige selgemalt vastanduvasse

Sotsiaaldemokraatlikku erakonda – ja Eesti Rahvusliku Liikumise

ühinemiskongressiga. Edu keegi sellele üritusele ei ennustanud.

Paljulubavad polnud ka reitingud, mis kõikusid kuust kuusse 2-3

protsendi peal.



Aasta hiljem valisid Mustpeade majja kogunenud paarsada delegaati mind

erakonna esimeheks. Ja kuigi Postimehe veebiküsitluses avaldas enamik

vastanuist arvamust, et EKRE-st võib pikapeale isegi asja saada, ei

peegeldunud see veel küsitlustulemustes, kus me kolmest protsendist

kõrgemale kuidagi ei tahtnud tõusta.



Aga me ei jätnud jonni. Kuigi peavoolu meedia meid valdavalt ignoreeris,

ei teadnud ei ajakirjanikest ninatargad ega poliitilised konkurendid, et

meie tegelik töö polnudki niivõrd avalikkusele mõeldud. Päevast päeva,

nädalast nädalasse, kuust kuusse tegelesid nii erakonna juhatuse liikmed

kui kohalikud aktivistid erakonna struktuuri väljaehitamise ning

kohtadel selle kandepinna laiendamisega.



Tõesti: ma vaatan praegu siit kõnepuldist alla saali, ja ma näen teie

hulgas kümneid ja kümneid inimesi, kes juba siis, kui kõik maailma

targad meile kadu ennustasid, tegelikult meie tulevasele edule

vundamenti ladusid. Just see töö – ja see töö kestab katkematult ka

praegu – tagas meile edu 2015. aasta riigikogu valimistel, tagas meile

edu kohalikel valimistel ja tagas meile superedu käesoleva aasta

Riigikogu valimistel.



Organisatsioon – teie, kallid kongressi delegaadid – oli meile selleks

jalgealuseks, millel seisime ka kohe valimiste järel alanud

koalitsiooniläbirääkimistel ja mis tagas meile jõuõla ning

operatiivsügavuse valitsusse minekuks.



Ma olen sügavalt veendunud, et käesoleval aastal võib igaüks teist tunda

uhkust selle üle, et ta kuulub Eesti Konservatiivsesse Rahvaerakonda. On

ju üksnes rõõmustav, kui meie poliitilised konkurendid raevust vahtu

pritsivad, sest midagi pole teha: EKRE on kõige kiiremini kasvava

liikmeskonnaga erakond, me oleme küsitlustes kindlustanud endale

stabiilse 18-20 protsendise toetuse, meil on esindused pooltes kohalikes

omavalitsustes, meie riigikogu fraktsioon on kasvanud seitsmelt liikmelt

üheksateistkümne peale, meil on oma saadik europarlamendis ja me oleme

valitsuses, kus meile kuulub kolmandik ministrikohtadest.



Sõbrad, kui see ei ole edulugu, siis mis veel on edulugu? Ja selle

eduloo on meile taganud just see, et meil on kogu Eestit kattev tegus

rohujuure tasand.



Muide, just see rohujuure tasand ehk meie kasvav ja dünaamiline

organisatsioon on ka see põhjus, miks meid ei tabanud roheliste või

Vabaerakonna saatus, kes pärast ühekordset tähelendu poliitikataevas

kustusid.



Siinkohal tahan ma vabandada kõigi meie liikmete ees, kelleni ma

viimaste kuude jooksul pole jõudnud kaugeltki nii palju, kui ma oleksin

tahtnud. Valimiskampaania, koalitsiooniläbirääkimised ja

ministriametisse sisseelamine on paraku jõhkralt röövinud kogu vaba aja

ning energia ja ma võin nii enda kui Martini nimel öelda, et mitme kuu

vältel polnud meil ainsatki vaba päeva, krooniliseks muutunud unevõlast

rääkimata.



Ent uskuge,me teame: ilma teieta, head erakonnakaaslased, ei ole kaabud

Eesti poliitikas mingi arvestatav jõud.



Siinkohal tahan ma taustsüsteemi laiendada. On mõistetav, et me oma

tegemistes vaatame eelkõige Eestis toimuvat. Tegelikult peaksime vaatama

aga suurt pilti ja nägema, et me pole kaugeltki ainus rahvusmeelne ja

konsrvatiivne erakond, kes võitleb oma rahvusriigi, oma keele ja

kultuuri säilimise eest. Niisugusena oleme me küll üks ja ainus Eestis,

aga kõigest üks paljudest nii Euroopas kui laias maailmas. Maailmas, kus

on selgelt alanud ning võidukäiku tegema asunud rahvuslik ja

konservatiivne revolutsioon. Revolutsioon, mis samm-sammult pühib oma

teelt visa vastupanu osutava vasakliberaalse ajupesu, „euroopalikeks

normideks“ või „läänelikeks väärtusteks“ ristitud neomarksistliku

totalitarismi, taastab vähemuste diktaati kehtestava liberaalse

demokraatia asemel traditsioonilise demokraatia ehk enamuse võimu ja

lõpetab suurkorporatsioonide kasumite nimel nende häbiväärsete

marionettpoliitikute poolt algatatud massiimmigratsiooni ja ohtlikuks

düstoopiaks kuulutatud rahvuste ning rahvusriikide hävitamise.



Ameerikas on selle revolutsiooni lipu heisanud Donald Trump, Euroopas

Matteo Salvini, Marine Le Pen ja paljud-paljud teised, kes on koondunud

oma traditsioonide ja rahvuskultuuride kaitseks kõige erinevamatesse

erakondadesse, mis teatud küsimustes võivad olla küll eri meelt, kuid

põhilises – oma rahvuslike õiguste kaitse osas – seisavad ühisel

platvormil.



Pole siis ka midagi imestada, et liberaalsete jõudude poolt suunatav

peavoolumeedia on asunud oma võimu kaotust tundvate tegelaste mahitusel

rahvuslike jõudude pihta laimu, vale, sildistamise, halvustamise ja

naeruvääristamise turmtuld andma. Ühtlasi püütakse rahvusluse eest

seisvaid jõude kompromiteerida ka sisemiselt, apelleerides inimeste

ahnusele või auahnusele, edevusele või rumalusele, kadedusele või

šantažeeritavusele. Ikka eesmärgiga erakonda lõhestada, tekitada

olukord, kas kallutatud jõudude teenistuses olev või lihtsalt oma

isiklikke ambitsioone teostav inimene või inimesed hakkavad erakonna

sees oma erakonda ehitama, et selle abil siis pirukast suurema tüki

hammustamiseks erakond hoopis üle võtta.



Me oleme kogu seda arsenali täies mahus näinud Ameerikas, kus laimu ja

valede massproduktsioon, ebalojaalseks osutunud inimeste meeskonda

sokutamine ja alusetute kohtuasjade algatamine pole president Donald

Trumpile andnud ainsatki päeva rahus töötamiseks. Sedasama näeme Eestis,

kus meie erakond on valimiste järel – ja eriti valitsuse osapooleks

saamise järel – sattunud meie ajaloos pretsedenditu sopaloopimise

ohvriks.



Siinkohal palun ma kõigi teie erakordselt terast tähelepanu! Need

rünnakud pole mitte üksnes selleks, et meid valitsusest välja

suitsutada. Nendel rünnakutel on palju kurjem eesmärk. Ja selleks on ei

vähemat ega rohkemat kui meie erakonna kui niisuguse hävitamine. Meie

minemapühkimine nii Eesti kui Euroopa poliitiliselt kaardilt.

Psühholoogiline töötlemine selle nimel käib ju kogu aeg. Aga me kõik

teame, et isegi lakkamatult korratud vale ei muutu lõpuks tõeks. Seda

eriti tänasel päeval, kui teatud ideoloogiaid teenivate meediamogulite

meediamonopol on murenenud.



Nüüd valitsusest. Pikaajalisele politilisele kogemusele vaatamata polnud

mul aimugi, kui stagneerunud ja inertne on Eesti. Võin pisut enam kui

kuu aega ministriks olemise järel tõdeda, et tegelikult ei taha Eestis

keegi muudatusi. Ei taha meie koalitsioonipartnerid, ei taha opositsioon

– viimased tahavad üksnes tagasi võimule - ega taha ka ametnikud. Kõik

saavad küll aru, et mingit edulugu Eesti endast enam ei kujuta, aga

muutuste tegemine tähendab ju senise süsteemi demonteerimist ja uue üles

ehitamist. Tähendab riigireformi. Tähendab eelarve reformi. Tähendab

sotsiaalhoolekande reformi. Tähendab tervishoiusüsteemi reformi.

Tähendab paljude struktuuride – teiste hulgas näiteks politsei,

piirivalve, kohtute, prokuratuuri, riigiettevõtete, kaitseväe,

diplomaatilise teenistuse jne., jne. - reforme.



Kõik saavad reformide vajadusest küll aru, aga midagi sisulist teha ei

taha. Ei taha, sest ei julge. Ei julge, sest huvigruppe, keda tuleb

murdma hakata, on palju ja võidus nende üle ei saa kindel olla. Ja nii

me edasi tiksume. Aga 47% pensionäridest elab vaesuses, kolmandik

inimestest elab kas absoluutses või suhtelises vaesuses, Eesti IT tiiger

lonkab kahte jalga, maapiirkonnad tühjenevad jätkuvalt ja ise ennast

kõrgete palkade ja muude boonustega kindlustanud establishment ei saa

aru, millega lihtsurelikud rahul ei ole.



Jah, sellest, millega lihtsurelikud rahul ei ole, Reformierakonna pika

võimuperioodi jooksul kujunenud riigiaadel aru ei saa, aga seda, et

ühiskonnas köeb rahulolematus, tunnetavad nad kõik. Paraku, nagu ikka,

kui ühiskond stagneerub ja rahulolematus maad võtab, on valitseva klassi

tüüpiline reaktsioon sellele ringkaitse moodustamine. Ka meil Eestis on

eriti valitsuses istudes näha, kuidas aja jooksul üles ehitatud

ringkaitset jätkuvalt tugevdada püütakse. Selle kõige nähtavamaks osaks

on ühtede ja samade inimeste maksimaalselt kaua ametis hoidmine või

nende nagu malenuppude ümber paigutamine ühelt ühiskondlikke protsesse

suunavalt ja kontrollivalt kohalt teisele.



Näiteks: politseiameti juhi suuname KAPO-t juhtima ja KAPO juhi suuname

politseid juhtima, peaprokurörist teeme õiguskantsleri ja

õiguskantslerist teeme peaprokuröri, ühe ülikooli rektori suuname teise

ülikooli ja teise ülikooli rektori suuname esimesse ülikooli. See, et

korra kohaselt toimuvad konkursid ja valimised, ei puutu asjasse.

Ametisse saavad ikkagi ainult õiged ja süsteemile lojaalsed ning seda

käigus hoidvad inimesed.



Ah et kes seda otsustavad? Ma ei tea, kes seda otsustavad, mulle pole

sellest veel ette kantud. Küll tean ma aga seda, et kui üks õige

kandidaat mingil põhjusel läbi ei lähe, ilmub kusagilt kohe üks teine

täpselt sama õige kandidaat ja süsteem ehk stagnatsiooni ringkaitse

toimib laitmatult edasi. Me tahame ja me peame selle ringkaitse

purustama. Vastasel korral saab Eestist järgneva kümne-viieteist aasta

jooksul üdini korrumpeerunud Moldova laadne riik, kus kõik peale

korruptantidest eliidi on vaesed.



Siin jõuame teemani, milleks on Eesti maine. Teatavasti süüdistava

liberaalid, vasakpoolsed ja muud Eesti Vabariiki oma isikliku läänina

käsitlevad tegelased Eesti Konservatiivset Rahvaerakonda ja mind

isiklikult selles, et me oleme kahjustanud maailmas Eesti mainet. Jättes

kõrvale raudkindlad faktid selle kohta, kuidas Eesti Vabariigi

presidendi ametit pidav isik lääne meediaväljaannetele intervjuusid

andes sisepoliitilisi vastasseise kasutab Eesti maine määrimiseks,

jätavad meid kõigis nimetatud pattudes süüdistavad tegelased mainimata

selle, et Eesti mainet on meie külatänava kaklustest kordades enam

määrinud kaks juhtumit.



Nimelt: meie suusatajate ja treeneritega seotud dopinguskandaal, millele

pole punkti kaugeltki veel pandud ja maailma ajaloos teadaolevalt

pretsedenditus mahus rahapesu Eesti pankade kaudu. Mõlemad on sündmused,

millelt Reformierakonna näpujälgi on võimatu maha pesta. Ja viimase

puhul on meil põhjust ka täie teravusega küsida: miks on prokuratuur

kõike seda siidkinnastes käsitlenud? Miks on siiani vahele võetud vaid

prügikala? Miks tehakse Eestis kõikides asjasse puutuvates

institutsioonides nägu, nagu oleks intsident paari telleri tasemel

inimese arreteerimisega lõplikult lahendatud?



Ma ütlen teile, miks: sest ükski terve mõistusega inimene ei saa uskuda,

et kõigel sellel puudus poliitiline kate. Ükski terve mõistusega inimene

ei saa uskuda, et kui rahapesu kõrgajal saabus meile Venemaalt kõrge

ametnik, kes väidetavalt tõi kaasa piisava materjali rahapesu

lõpetamiseks ja kurjategijate arreteerimiseks ning kes pärast Venemaale

naasmist seal tapeti, ei oleks see pidanud Eestis kõigil asjasse

puutuvatel tegelastel jalad kõhu alt välja lükkama. Jääb üle vaid

küsida, missugune suurvõim selle poliitilise katte taga seisis ja

seisab.Äkki Venemaa?



Rahapesu on tegelikult uus VEB fond. Mõlemal puhul viivad niidid ühelt

poolt Venemaale ja teiselt poolt Reformierakonna juhttegelasteni. Ning

mõlema puhul on kogu tõe välja selgitamine kõige uskumatumal kombel

kinni mätsitud.



Kallid sõbrad! Juba need kaks juhtumit – VEB fond ja rahapesu – on

piisavalt kaalukad, et esiteks: reformierakond võimust igaveseks ilma

jätta ja teiseks: et kõik meie käsutuses olevad rattad käima panna, et

sedavõrd mastaapsed ja Eesti mainet mitte üksnes määrivad vaid ka Eesti

julgeolekut otseselt ohustavad asjaolud täielikult ja lõplikult

päevavalgele tuua. Me töötame selle nimel, andes endale sealjuures aru,

et tegeleme otseselt eluohtlike teemadega, sest küsimus pole mitte

üksnes Reformierakonnas, vaid kogu nende poolt üles ehitatud

korruptiivse süsteemi hävingus. Aga just selle stagneerunud süsteemi

hävingut eesti rahvas ootab. Ootavad isegi need tobukesed, kes ikka veel

Reformierakonda valivad.



Muide, ma olen üsna veendunud, et kui meil õnnestub e-valimiste audit

vettpidavalt läbi viia, langeb Reformierakonna valijate hulk

drastiliselt. Aga sellest saame ehk aru anda meie järgmisel kongressil.



Kallid erakonnakaaslased! Ma tahan lõpetada millegi Eestis ja eesti

poliitikas tavatuga. Ma tahan rääkida teile sellest, mida kogesin

mööduval nädalal Iisraelis, kus me Monikaga osalesime Jeruusalemma

palvehommikusöögil.



Ma ei hakka siin pikemalt rääkima sellest, et üle kogu maailma oli

kohale tulnud enam kui seitsesada inimest, et mul olid väga kasulikud ja

viljakad kohtumised kahe Donald Trumpile lähedal seisva inimesega,

kelledele ma täiesti ühemõtteliselt kinnitasin, et kui meie erakond saab

Eesti valitsuses peaministri koha, tunnustame me koheselt Jeruusalemma

Iisraeli pealinnana ning viime sinna ka oma saatkonna.



See, millest ma rääkida tahan, on fakt, et kõik inimesed, kelledega ma

vestlesin, teadsid Eestit. Vähe sellest. Paljud neist – eriti

eurooplased ja ameeriklased - teadsid ka meie erakonda. Nad teadsid

meid, kuna meil on oma Kristlaste Ühendus. Nad teadsid meid, kuna me

toetame Donald Trumpi. Nad teadsid meid, kuna me võitleme

traditsioonilise pere eest. Nad teadsid meid, kuna me võitleme

kristlikku kultuuri ohustava massiimmigratsiooni vastu. Nad teadsid

meid, kuna me ei ole korrumpeerinud ennast vanade peavoolu erakondade

tentsikuna.



Ja nad ütlesid, et nad kõik palvetavad meie eest. Nad ütlesid: ärge

kartke, kui Jumal on teiega, ei saa mitte keegi teie vastu!



Ka mina ütlen teile: ärge kartke – nad võivad meid laimata, aga nad ei

saa meie vastu. Me kõnnime vastutuult, aga me kõnnime ülesmäge. Tulevik

on meie, mitte meie vaenlaste päralt."