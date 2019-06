GALERII | OLEMAS! Sotside uueks juhiks valiti Indrek Saar

„Ma teadsin juba ette, et ükskõik kuidas läheb, igal juhul läheb hästi,“ on Sikkut pärast valimistulemuste selgumist jätkuvalt heatujuline. „Sel korral läks nii, aga mina olen tulemusega rahul.“

Riina Sikkut Daisy Lappard

„Tunnistame, me kaotasime EKREle,“ heidab kõige võitluslikum esimehe kandidaat Lauri Läänemets kõnetoolist erakonnale ette halvasti valitud arumentatsiooni. „Kui nad teatasid, et migratsiooni piiramiseks tuleb tühistada Schengeni viisakord, siis peamise vastuargumendina ütlesime, et liikumine Euroopas muutub keerulisemaks. Kuid kolmandik eestlastest teenivad vaid 500 eurot kuus, neil ei ole võimalik reisida ja see ei ole neile tähtis.“