Jessie J loodab ime läbi siiski emaks saada 

Jessie paljastas viljatusprobleemi mullu novembris Londonis Royal Albert Halli laval esinedes. Toona seletas ta, et tema laul "Four Letter Word" on kirjutatud valu ja kurbuse leevendamiseks viljatusest teada saamisel.

Hiljem on superstaar rääkinud, et ta keeldus emaka eemaldamisest. "Mulle öeldi neli aastat tagasi, et ma ei saa lapsi. Mulle öeldi ka seda, et vajan kohemaid emaka eemaldamist ning pean hakkama ravimeid võtma. Keeldusin emaka eemaldamisest ega pea praegu tänu loodusmeditsiinile ja menüümuutustele mingeid ravimeid võtma. Ma pole lootust kaotanud."