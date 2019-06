Noor ema Meghan ilmus kuninganna paraadil avalikkuse ette 

Noored hertsoginnad vestlesid tõllas lustlikult. Zuma Press/Scanpix

Prints William ja hertsoginna Catherine võtsid paraadi vaatama kõik oma kolm last. Doug Peters

Esmakordselt võis paraadil näha prints Williami peret täies koosseisus - pesamuna prints Louis (1) on juba nii suur poiss, et tema sai oma vanavanaema avalikest sünnipäevapidustustest samuti osa. Pop Sugar märgib, et Louis kandis oma onu Harry vana rõivakomplekti, millega too oli aastaid tagasi samamoodi Buckingami palee rõdul oma tädi printsess Anne'i süles poseerinud.