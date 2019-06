JAKS SAI OTSA: rannavalvurid päästsid Emajõest hätta sattunud naise 

18. juunil kell 14.45 märkasid Emajões patrullinud G4S rannavalvurid, et üks keskealine naine on poidepiirist üle ujunud. Rannavalvurid otsustasid paadiga naise juurde sõita.

Naine selgitas, et on käinud rohkem meres suplemas ja pole jõeoludega harjunud.

G4S rannavalvurid meenutavad, et poidepiir tähistab rannas ujumisala, mis on suplemiseks ohutu. Sellest üle ujudes läheb vesi oluliselt sügavamaks ja jõevool on tugevam. Lisaks on Emajões suplusalast väljapool paadiliiklus, mistõttu on poidest üle minnes oht mõne veesõiduki ette jääda.