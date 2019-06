Veneetsias kogunesid tuhanded meeleavaldajad suurlaevade vastu protestima 

Saarlaevade vastased on toonud välja, et alused on keskkonnasaaste ja arhitektuuri kahjustamise kaudu linnale kahjulikud.

„Pühapäeval juhtunu on märk sellest, et need laevad on ohtlikud, nad on rikke puhul täiesti kontrollimatud ja selline vene rulett meie kodude, elude ja linnaga ei saa jätkuda puhtalt selle pärast, et neid kruiisifirmasid rikkaks teha,“ kommenteeris üks meeleavalduse korraldaja Tommaso Cacciari.