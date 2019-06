„Pean saama Eurovisioonile, muidu suren!” on 9 aastaga sisse toonud 163 eurot 

Vaheklipid mõtlesid välja Rene Vilbre ja Mart Normet. Normet meenutas, et pärast esimest „Eesi laulu” tuli palju kriikat, et tuleb teha ikkagi eurolaulu konkurss, sest võidulooga on ikkagi minek Eurovisionile. Nii tekkiski mõte teha protestikonkurss. Ott ja Märt tulid kohe mõttega kaasa ja just Märt on oli see, kes humoorika nime välja mõtles.

Kogu asi saadi niiöelda purki pooleteise päevaga. „See oli karm tootmine,” sõnab Normet. Kuigi alguses said ka need klipid suure kriitika osaliseks, läks šketside projekt õitsema, välja anti lausa DVD.

„Kõik, mis on hästi välja tulnud on tehtud entusiasmi pealt, kõik mis on halvasti, on tehtud raha eest,” naerab Ott, sest sisuliselt tehtud asi ära null eelarvega. Normetil on aga kõik tasud välja kirjutatud ja ta meenutab kuidas üheskoos Eesti Autorite Ühingusse sõideti. „Mina tegin seda raha pärast,” naljatleb ta.

„9 aasta jooksul on iga üks teeninud selle projekti eest 163 eurot!” sõnab Normet. „Mis te arvate, mis kõige rohkem raha sisse on toonud? „Suitsu ei tee” ja 58 eurot! 9 aasta jooksul!” ei suuda Normet naeru pidada.

Kõige vähem – 65 senti – on sisse toonud lugu „Kevadine rohelus”. Avandi lemmik, kauboide lugu, on sisse toonud 3 eurot.

Mad Cow Disease’i „Cows & Horses” on Märdi lemmik just seetõttu, Ott laulab seal inglise keeles. „Põhi läks peale ja Ott hakkas lihtsalt laulma!” naerab Märt. Nii Vilbre kui Normet tunnistavad, et ega keegi sõnadest aru ei saanud, sest kõik oli Oti puhas improvisatsioon.

„Minu pepu sai väga palju kiita pärast seda!” meenutab Ott „Pilvede embuses” loo videot. Üllatavalt on see lugu endiselt väga populaarne laste seas, mis neile eriti suurt hämmingut valmistab. „Kuu aega tagasi kirjutas üks ema, et ta 5. klassis õppiv poeg läheb Pärnusse playbackile ja kas neid orginaalpükse saaks,” naerab Märt. „Ma ei vastanud rohkem!” muigab mees.