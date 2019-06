Isamaa volikogu valis esimehed ja aseesimehed 

„Urmas Reinsalu on Isamaa valitsusdelegatsiooni juht. Ta sidustab erakonna liikmeid valitsuse tööga ning tema pikaaegne kogemus poliitikas on erakonna juhtimise juures väga vajalik. Heiki Hepner on Riigikogu üks värskemaid liikmeid ja üleriiklikus poliitikas uuem nägu, kuid ta mõistab regionaalpoliitika ja kohalike omavalitsuste olulisust ning suhestub hästi erakonna piirkondade tööga. See on iga erakonna edu alus, “ ütles Seeder.