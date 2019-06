Maraton kutsub: hakka kohe loodusvaatlejaks! 

Mis siin salata, elurikkust – vähemalt liikide üldarvu poolest – Eestis leidub. Ainuüksi võilille oskavad spetsialistid meil lahterdada umbes 160 liigiks. Kokku kasvab pärismaiseid taimeliike Eestis suurusjärgus 1500.

Laelatu puisniidul on ühe ruutmeetri sees saadud kirja 76 liiki taimi. Sellist pillavat mitmekesisust kohtab maailmas üliharva, Laelatu rekordiga samalaadse tulemuse mõõtmiseks peab reisima Argentina mägismaale.

Mõistmaks, mida liigirikkus tegelikult tähendab, on hea vaadata seeneriiki. Igaüks võib praegu üles lugeda seened, mida ta teab. Noh, puravik, teine puravik, kukeseen, riisikas, pilvik, ja siis see pisike seen, mida vanaema ikka korjab ja eeskujulikuks sakuskaks vormistab. Tegelikult elab Eestis seeni umbes 7500 liigist. Tõsi, paljud neist pole puraviku ega pilviku moodigi, vaata tele- või mikroskoobiga.

Hoopis lai on selgrootute maailm. Liblikaid on Eestis teadaolevalt umbes 2500 liiki (paraku meenutab suur osa neist pisikest koiliblikat, mitte peosuurust vikerkaarekirja iludust). Mardikaliike on Eestis seni üles tähendatud ligikaudu 3500. Selgrootuid kokku on umbes… no kes seda täpselt teab, aga ütleme, et 24 000 liiki.

Mine nädala pärast loodusvaatlejaks!

Kordame loo alguses esitatud küsimust: mis väljasuremisest ja elurikkuse hävimisest teadlased õigupoolest räägivad?

„Liikide üleslugemine ei ütle meile elurikkuse kohta just väga palju, sest elurikkus on keeruline süsteem liikide arvukusest, nende funktsioonist ja sellest, kas konkreetses koosluses on kõik vajalikud liigid oma funktsioonidega esindatud,“ arutleb Veljo Runnel, Tartu ülikooli loodusmuuseumi harrastusteaduse peaekspert.