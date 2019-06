Päikesepaneelid pistsid ridaelamu katuse põlema 

Lõuna päästekeskuse pressiesindaja Marek Kiik tõdeb, et tema teada on see esimene päikesepaneelidest alguse saanud tulekahju. Tema sõnu kinnitavad ka teiste Eesti päästekeskuste pressiesindajad. Mitmest päikesepaneelide müügi ja paigaldamisega tegelevast firmast öeldi Õhtulehele, et kuigi maailmas on sellised põlengud saanud juba üsna tavapäraseks, on Eestis tegu esimese pääsukesega.