Jaapani minister naistele: tööl kontskingade kandmine on vajalik 

Kui tööeluminister Takumi Nemotolt paluti parlamendis antud teemal kommentaari, vastas too, et tegemist on sotsiaalse normiga, mis tuleneb sellest, et kontsaga kingad on vajalikud ja sündsad.

Jaapani naisaktivistid osutavad sellele, et mitte ainult ei eelda ebamugavate, ebatervislike ja ebapraktiliste kingade kandmist juba töötavatelt naisalluvatelt, põhimõtteliselt on madalate jalanõudega töövestlusele minnes garanteeritud see, et naisterahvas tööd ei saa. Meeste jalavarje tööandjad nii hindava pilguga ei vaata. Mõned aktivistid meenutavad, et kunagi olid Jaapanis iluideaaliks imetillukesed jalad, mille saavutamiseks naised oma jalgu sidusid ja end suisa piinasid. Nõue, et naisterahva jalad peavad tööl kenasti kontskingades kõpsima, on nende sõnul sama ebainimliku traditsiooni tänapäevane jätk.