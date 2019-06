Liiklustrahvi vaidlustanud telemees Andres Raid sai kohtus politseist võitu  

Andres Raid on liiklusohutuse eest seisvate mundrikandjatega varemgi kokku puutunud ja erimeelsused on viinud väärteotrahvidenigi. Telemees on veendunud, et kui ta on eeskirju rikkunud, tuleb selle eest vastust kanda, kui mitte, siis löögem aga vastastikku kulpi ja mingem oma teed.