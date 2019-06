Milliseid saladusi peidab endas 60 aastat vana telemaja? 

Olenemata sellest, et telemaja teeb viimaseid hingetõmbeid, peitub selles majas tohutult värvikat ajalugu ning seal ringi jalutades on tunne, nagu tutvuks mõne nõukogudeaegse muuseumiga. „Telemaja eripära on see, et see ongi selline, nagu ta ehitati, kapitaalremonti pole tehtud. Ühelt poolt on see hästi kihvt, sest kui kapitaalremont ära teha, ei jää ju siia sellist hingust,“ sõnab Õhtulehele teejuhiks olnud ERRi haldusjuht Janar Vilde.