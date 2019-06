Linnaratturid Tallinna tänavatest: siin ei ole normaalseid tingimusi rattakasutajatele 

MTÜ Linnaratturite Liidu üks eestvedaja Tõnis Savi peab sööma oma sõnu. Kui varem oli ta seisukohal, et Tallinnas on jalgrattaga ebamugav, aga siiski ohutu liigelda, siis viimaste uudiste valguses, on ta sunnitud oma seisukohta muutma. Lisaks kolmapäevasele õnnetusele, on liit saanud üldist tagasisidet Tallinnas toimuvast. Tuleb välja, et liinibussid ega teised juhid ei märka piisavalt rattakasutajaid.