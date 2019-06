Elu SVEN GRÜNBERG: mõtlesin, et kui ma kohe Ivo jalast kinni ei saa, on ta surmalaps Jaanus Kulli, Leelo Tungal, Olev Remsu , täna, 00:01 Jaga: M

Stanislav Moškov

„1983. aasta suvi oli sama kuum kui meie tänavune suvehaku ilm,“ meenutab helilooja ja muusik Sven Grünberg aega, kui ta koos Ivo Linna, Andrus Vaariku ja Sulev Luigega oli Valga lähedal Olav Neulandi filmi „Reekviem“ võtetel. Kõik nad olid noored, lõbusad ja uljad. Filmivõtted olid põnevad, seltskond lahe ja väljas suur suvi. Miski ei ennustanud, et see film oleks Ivo Linnale jäänud viimaseks, kui just Grünbergist poleks saanud sõna otseses mõttes Linna elupäästjat.