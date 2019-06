Film Piilupart Donald sai hääle kitsetall Marylt Triin Tael , täna, 00:01 Jaga: M

ALATI PÜKSATA: Piilupart Donald kandis pükse vaid 1931. aasta raamatus, hiljem on ta alati ringi tatsanud püksata. Disney fännid on aastakümneid arutanud, miks see nii on. Hiljuti jõudis keegi sotsiaalmeedias järeldusele: püksid ei laseks päranipunäärmel korralikult toota eritist, mis hoiab pardi suled veekindlana. Ronald Grant Archive / Scanpix

9. juunil täitub 85 aastat piilupart Donaldi debüüdist Disney multifilmis „Tark kanake“.