Juhtkiri | Kampaania läks asja ette 

Märksa paremini on läinud kampaania eesmärkidega: hääletamispäevaks oli Eesti konkurendist Rumeeniast kogunud rohkem kirjalikke toetusavaldusi, arvukaid visiite välisriikidesse kasutati muu hulgas Eesti e-lahenduste levitamiseks ja diplomaatide vahel on sõlmitud lugematul hulgal otsekontakte. Kõik see aitab kaasa meie tuntusele maailmas ja positiivse kuvandi loomisele – tõsi, eriti viimasel ajal on välisuudistes meist kirjutatu valguses tulnud loomise asemel tegelda hoopis silumisega. Kampaania vajalikkuse on kõige paremini sõnadesse pannud president Kersti Kaljulaid: „Kui sul on sõpru vaja, on hilja neid otsima hakata.“