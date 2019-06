Einar Ellermaa | Kus raha on? Mis raha? 

Viimase kahe valitsuse ajal on majandusteadlased ja pangandusinimesed iga riigieelarve koostamise ja vastuvõtmise ajal hoiatanud, et kui majanduses on head ajad, siis ei tohi riigieelarve kulud ületada tulusid. Eesti Panga senine president Ardo Hansson on sellest rääkinud kümneid kordi. Vastuseks on nad saanud kümneid põhjendusi, miks just sel aastal võib eelarve teha väikese miinusega. Nii on see olnud 2014 – tulud 8,06, kulud 8,1 miljardit. 2015 – tulud 8,445, kulud 8,543 miljardit. 2016 – tulud 8,83, kulud 8,9 miljardit. 2017 – tulud 9,48, kulud 9,66 miljardit. 2018 – tulud 10,29, kulud 10,58 miljardit. 2019 – tulud 11,06, kulud 11,31 miljardit. Nagu näeme, on tulud ilusasti kasvanud, aga kulud on kasvanud ilusamini.