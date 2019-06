Manona Paris | Kuidas lihasööjana peast veidi vegan olla 

Me saame oma jalajälge väiksemaks süüa

On ka öeldud, et kliimamuutused on nii tugevad, et inimene ei saa enam nende negatiivseid tagajärgi eemal hoida. Tuleviku ennustamine on aga alati vaid tagantjärele täppisteadus. Fakt on aga see, et taimne toit on üks viis, kuidas inimene saab oma ökoloogilist jalajälge vähendada. See, et loomade tööstuslikul tootmisel tekkiv metaan on hullem kasvuhoonegaas kui CO2, on juba ammu fakt. Ka kurnab loomapidamine maad rohkem kui muu põllumajandus. Samas on ka viidatud, et inimene lihtsalt ei taha lihasöömist vähendada – sest talle lihtsalt maitseb liha. Seetõttu kasvab lihasöömine maailmas üha enam. Vaadake kas või iseenda toidulauda või küsige vanematelt – kas 20–30 aastat tagasi söödi nii palju liha kui praegu?

Liha on maitsev. Ja vahel on see ka vajalik, eriti meie jahedamas kliimas, kus meie seedesüsteem on arenenud omnivooriks ehk kõigesööjaks, hoolimata meie aju kõigist parimatest kavatsustest, kes samas vajab hädasti lihast saadavat energiat.

Viimastel aastatel on maailmas ja ka koduses Eestis tulnud mitmeid signaale, kuidas aastaid taimetoitlust jutlustanud toidugurud on sunnitud möönma, et see ei sobinud nende tervisele. Soome menublogija Vanelja sai meedia teatel liigsest taimsest toidust koguni varajase menopausi tunnused. Meie enda vaat et esiveganiks nimetatud Sandra Vungi oli sunnitud 12aastasest vegetariaanlusest loobuma väga isikliku terviseprobleemi tõttu. Tean teisigi veganimaailmast vaimustunud inimesi, kes on pidanud sellest toitumisviisist loobuma organismi heaolu nimel.

Kas nad olid silmakirjalikud? Nende aastate jooksul on hakanud taimetoitlust saatma ka teatav jõukuse ja elitaarsuse oreool. Stiilis: oh, vaata mind, ma olen liiga peen, et liha süüa, ja mul on raha, et rohelist osta. See on muidugi üsna kena lollus – kes iganes on vegemaailmaga flirtinud vaid peenutsemise pärast, on enamasti ka need, kelle jaoks ka kana on veganitoit. Ning hea kodus tehtud, kodumaistest toorainetest veganitoit on just odavam. Üldse on targem selliseid ah-et-sina-pead-end-paremaks-halvustajaid mitte väga tähele panna, sest paraku on need kummalised elitaarsusskaalad kinni nende endi peakestes.

Kuulsusetu teekond esimese lihaampsuni

Paar aastat tagasi otsustasin ka ise teha taimse maailmaga lähemalt tutvust. Võtsin vastu vegeväljakutse – loobuda kuuks ajaks lihast toidus. Piima, juustu ja mune ma ei vältinud, aga toona väga oluliselt ka ei tarbinud.