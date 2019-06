Nädala TOP TOP 5 | Kõlvart näitab, kuidas Tallinnas kombeks Elis Kusma, toimetaja , täna, 16:51 Jaga: M

Heiko Kruusi

Tallinna linnaisade kõhklused pealinnas filmitava Hollywoodi linateose osas on ületamas mõistlikkuse piiri – kui mure Laagna tee läbitavuse pärast on igati põhjendatud, siis küsimused, millist kultuuriprogrammi maailmastaarid linnarahvale pakuvad ning ega paneelmajade ja linnahalli vaated ei jäta Eestist halba muljet, tekitavad tunde, et maine lörtsimisega saame ise niigi hästi hakkama. Kummaliste nõudmiste lisandudes tuleb aga küsida, mis küll järgmiseks – kolmandik sulas?