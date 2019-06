Val Kilmer ilmus üle pika aja avalikkuse ette 

Järgmise aasta juunis peaks linastuma Vali osalusel valmiv "Top Guni" järg. Just sellest filmist said omal ajal tuule tiibadesse nii tema kui ka Tom Cruise.

Kuuldused Kilmeri raskest haigusest hakkasid ringlema viis aastat tagasi. Ise ta kõlakaid ei kommenteerinud. Ent kui aga Hollywoodi legend Michael Douglas väitis avalikkuse ees, et Valil on vähk, teatas too, et jutt ei vasta tõele. Ometi tunnistas Kilmer aasta hiljem, et võitleb vähiga.