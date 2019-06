Gerd Kanteri rivaali abikaasa tõi ilmale hiigelkaksikud! 

Hartingid on Saksa kergejõustiku superpaar. Kettaheite olümpiavõitjal ja kolmekordsel maailmameistril Robertil (34) on pikkust 201 ning EM-hõbedal Julial (29) 192 sentimeetrit, kirjutab Iltalehti. Neile ennustati ka suurt kasvu maimukesi, kuid hiljuti Berliinis Charité kliinikus ilmale tulnud kaksikute sünnikaal oli tõesti vägev: poiss kaalus 3820 ja tüdruk 3015 grammi. Robert teatas Instagramis, et lapsed tulid ilmale 30. mail.

Julia Harting Reuters/Scanpix

Haigla peaarst Wolfgang Henrich on Hartingite kaksikute sünnikaalust vapustatud. "Olen töötanud Charités 29 aastat ja minu mäletamist mööda on need suurimad kaksikud, kes siin ilmale on tulnud," ütles arst ajalehele Bild. Tema sõnul on nii kõrge sünnikaal kaksikute kohta tavatu. "Nad ju peavad emakas kõike jagama ning sünnivad tavaliselt enneaegsena."