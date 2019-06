AMETLIK: Kreeka nõuab Saksamaalt sõjakahjude katteks 377 miljardit eurot 

Saksamaa juhid on seni Kreeka nõudmisele reageerinud põiklevalt. Nende põhiargument on, et Lääne-Saksamaa maksis Kreekale 1960. aastal 115 miljonit Saksa marka ning tookord lepiti kokku, et Ateena tulevikus uusi nõudmisi ei esita. Berliinis korratakse järjekindlalt, et sõjakahjude hüvitamise teema võeti laualt Saksamaa taasühinemisega.