Maailm Millega läheb ajalukku Suurbritannia peaminister Theresa May? Allan Espenberg , täna, 12:10

PISARATEGA VÕIDELDES: Theresa May teatas pisarsilmi 24. mail, et lahkub 7. juunil konservatiivide juhi kohalt. AP/Scanpix

Suurbritannia peaminister Theresa May teatas 24. mail, et lahkub reedel, 7. juunil konservatiivide juhi kohalt ning uue juhi selgumisel ka peaministri ametist. Seda teadaannet edastas ta pisaratega võideldes, sest sai arvatavasti aru, et tema kolmeaastane võimuperiood on olnud mahavisatud aeg ja tal pole õnnestunud riigile midagi head anda. Kas see on nii ka tegelikult?