Bussifirmad nõuavad riigilt üle poole miljoni euro hüvitist 

ERRi uudisportaal kirjutas, et transpordifirmade kaebus põhineb Soraineni õiguslikule analüüsile ja 2015. aastal jõustund ühistranspordiseaduse kohaselt on riigisisesel liinil vedaja kohustatud tasuta sõidutama alla 7aastat last, veel last, kelle koolikohustuse alustamine on edasi lükatud, kuni 16aastat puudega isikut, sügava puudega 16aastast ja vaenamt isikut, raske nägemispuudega isiku saatjat või puudega isikut saatvat juht- või abikoera. Nende kategooriate reisijate vedu ei hüvitata ja transpordifirmade hinnangul pole see õige, kuna sotsiaalhoolekanne on riigi, mitte ettevõtjate kohustus.