David Beckhami jälgedes! Gordon Ramsay otsis kaks Eestis valmistatud iglumaja 

Iglusaunade tootja Iglucraft tegevjuht Priit Kallas ütles mullu detsembris Õhtulehele, et on veel pisut vara öelda, kas Beckhami tollased kiidusõnad on huvi Eesti iglusaunade vastu laias maailmas tõstnud, kuid arvestades sellise kaliibriga mehe tuntust, on seda oodata. Ta lisas, et turundusväärtus on sel kindlasti. Kallase sõnul ei usutud ka ise algul, et sellised kuulsused ühe Eesti firma on üles leidnud.