AUSTRAALIA MÕTTEKODA: maailmalõpp võib saabuda juba 2050. aastal

Teisisõnu: Austraalia teadlased hoiatavad, et maailmalõpp võib saabuda arvatust palju kiiremini. Ja seda siis, kui me ei suuda piirata kasvuhoonegaaside teket.

Taani tuntud kliimauurija Martin Stendel ütles ajalehele Bild, et Austraalia mõttekoja pakutud stsenaariumi tõenäosus on umbes 10 protsenti ning see on väga kõrge tõenäosus.