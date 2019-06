Maksuamet tabas maksukuritegudes kahtlustatavat üheksa inimest, neli neist võeti vahi alla 

Menetlust juhtiv ringkonnaprokurör Silvia Kruusmaa selgitas, et käesoleva kriminaalasja teeb eriliseks see, et ühe kriminaalasja sees on tuvastatud kahe erineva pettuseskeemi olemasolu, millega on seotud kaks inimeste osas teatud määral kattuvat kuritegelikku gruppi. „Tegemist on mahuka rahvusvahelise kokkupuutega kriminaalasjaga ning kahtlustuse järgi on kuriteo toimepanemisega seotud suur hulk inimesi. Nelja kahtlustatava suhtes taotles prokuratuur isikute vahi alla võtmist ning kohus on need taotlused hinnanud põhjendatuks ja rahuldanud,“ selgitas ringkonnaprokurör Kruusmaa.