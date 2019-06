Tehniline viga Smartlynxi lennukis jättis nii Eestis kui ka Kreekas reisijad ööpäevaks lõksu 

Pahane Kreekasse lõksu jäänud reisija kaebas juhtunust Õhtulehele pärast seda kui lennukile pileti ostnud inimesed olid juba 24 tundi niisama oodanud. „Lendu on korduvalt edasi lükatud põhjusel, et Smartlynxi lennuk seisab Tallinna lennujaamas tehnilise rikkega,“ kaebas reisija ja märkis, et uueks lennuajaks oli sellel hetkel pandud kohaliku aja järgi 13.20 reede lõunal.

Õhtulehele kirjutas ka Tallinnasse lõksu jäänud reisija, kelle sõnul on inimesi terve ööpäeva ringi jooksutatud. „Pidevad lubadused ja lennukisse sisse-välja. Öömaja pakuti, õhtusööki ka. Mõni tund magamist, vastu hommikut aeti uuesti lennujaama ja siis lükati lendu jälle neli korda edasi. Keegi ei vasta ega vastuta,“ kirjutas reisija ja ütles, et solgutatud reisijate meeleolu ei ole just kiita. „Puhkus jäi lühemaks. Uskumatu, et nii kaua võttis aega parandamine või uue lennuki otsimine,“ lisas ta ja märkis, et Smartlynx küll sellega tema usaldust ei teeninud.

Lennuk startis reisija sõnul Tallinna lennujaamast kella 9 ajal Kreeka poole.

Smartlynx'i meediaisik Snezana Tomic kinnitas, et nende lennuk oli tehniliste probleemide pärast alles päev hiljem Tallinnast Araxosesse lennanud.