Suri USA džässikuulsus Dr. John 

Klaverilembelisest perest pärit poiss oli karjääri alustanud juba 14aastaselt. „Roki kuulsuse halli liikmena, kuuekordse Grammy laureaadina, laululoojana, heliloojana, produtsendi ja artistina lõi ta harukordse muusikasulami, mille südames oli tema kodulinn New Orleans, nagu see oli alati ka tema enese südames,“ seisab järelehüüdes. „Pere tänab kõiki, kes on Dr. Johni harukordsest muusikalisest teekonnast osa saanud, ning palub praegu privaatsust.“