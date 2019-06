HELENI BEEBIBLOGI | Süda hüppab rõõmust, teades, et kurnav aeg ongi nüüdseks lõppenud 

Mulle tundub, et aeg, kui olin 24/7 rakkes, söömata ja magamata, oli ilmatuma ammu. Süda hüppab kohe rõõmust, teades, et see kurnav aeg ongi nüüdseks lõppenud! Uskumatu, et sain mitmete suurte murede keskel hakkama. See kogemus õpetas mulle nii palju. Tean nüüd, et beebid on väga erinevad. Olen näinud beebisid, kelle puhul ei pea tõesti ööpäevaringselt neid ringi tassima – nende vanemate jaoks on küll beebiaeg kõige lihtsam aeg. Minul vastupidi.