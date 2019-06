KUULA! Lauri Pihlap avaldas üle mitmete aastate uue hiti, mis räägib 90ndatest 

"Lugu lihtne. Eelmisel sügisel kuulasin ühel päeval muusikat. Läks täitsa 90ndateks kätte ära. Samas, see ju täiesti normaalne. Ma 90ndatel sirgunud poiss. Puhas "küll ikka OMAL AJAL tehti head muusikat" situatsioon, eksole. Mingil hetkel panin tähele, et 1993 teeb pika puuga ära. Viskas mulle ette nii et tolmas," kirjutab Pihlap Facebookis loo tausta kohta.

Kuid lisaks 1993. aastal välja antud heale muusikale on see aasta Pihlapi jaoks tähtis teiselgi põhjusel.



"Hakkasin mõtlema, miks see 93 mu jaoks eriline on. Tuleb välja, et sel aastal ma hakkasin seda musaasja täitsa tõsiselt võtma. Tekkisid mõtted, unistused... Tahtsin ka teha nii nagu nemad kõik tegid. Ega ma ju teadnud, et minust selline muusikafanaatik saab ja et tegelikult ka ükskord oma asja ajama hakkan," tõdeb ta.