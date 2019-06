SUURED RIKKUMISED: New Yorgi linnavalitsus pukseerib armastatud jäätiseautosid 

Aktsiooniga, mis on rahva seas saanud nime „Operatsioon Sulamine“, süüdistab New Yorgi linnavalitsus jäätiseautode operaatoreid liiklusohutusnõuete rikkumises. Samuti on jäätisemüüjad jätnud kümnendi jooksul tasumata ligi 4,5 miljoni dollari ulatuses trahve. Selgus, et aastatel vahemikus 2009-2017 kogusid operaatorid ligi 22 000 kohtukutset erinevate rikkumiste eest. Et trahvidest pääseda, lõid operaatorid kümneid varifirmasid ning taasregistreerisid sõidukeid eri ettevõtete nimede alla.