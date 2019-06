KATKEND RAAMATUST | Jane Paberit: ma kardan, vihkan, jälestan olla nii vähe, teha nii vähe, suuta nii vähe! 

Olen paljud viimase aja käigud üksi ära käinud. Ilma turvameesteta. Jah, ma olen tubli, õigemini ma ikka püüan tubli olla. See nõuab minult väga palju.

Samasugune vankumatu oli ka minu enda usk, et inimesed on ilusad ja head. Eks mu pere õppis parimalt. Selline väike illustreeriv näide siia: ühes eelnevas postituses jagasin fotosid telefonist ning palusin, et lugejad jagaksid minuga oma pilte. Mis te arvate, mitu pilti ma sain? Kolm pilti sain. Lugejaid on kõvasti rohkem. Kümneid ja kümneid ja kümneid ja kümneid ... Inimesed ütlevad, et oh, Jane, sa oled nii liikuv ja käid igal pool ja teed asju. Jah, muidugi. Nutan ja lähen ja olen. Sest muidu ma oleksin ju täitsa üksi.