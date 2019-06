Hittsarja „Tšernobõl" režissöör on 1990. aastate poptäht! 

Viieosaline Tšernobõl on teeninud üksmeelset ülistamist ning mitmed nimetavad seda lausa kõigi aegade parimaks seriaaliks. Eestlased võivad uhkust tunda: HBO lühisarja üks operaatoreid on meie mees Ants Martin Vahur (39). Kuid rootslasedki pakatavad uhkusest: „Tšernobõli" lavastaja Johan Renck on nende kaasmaalane.

Renck rääkis BAFTA intervjuus, et tema režissöörikarjäär sai 1990. aastate hakul alguse täiesti kogemata - Stakka Bo artistinime all muusikat teinud Johan tegi 1993. aastal bändi esimese muusikavideo „Here We Go".

Johan Renck näeb nüüdsel ajal välja selline. VIDA PRESS